Speciale infrastrutture: Regno Unito, governo annuncerà “ponti aerei” nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito dovrebbe annunciare durante il fine settimana l’introduzione di “ponti aerei” con Francia, Italia, Spagna, Grecia e Germania dal 4 di luglio. Lo riporta il quotidiano britannico “The Telegraph”. L’annuncio dei prossimi giorni riguarderà il primo passo di un approccio a tre stadi adottato dal governo per riavviare i voli aerei. In base alle previsioni del quotidiano il Portogallo non sarà incluso nella lista in seguito all’aumento nei casi di coronavirus. Il governo spera così di invogliare i suoi cittadini ad iniziare a programmare vacanze estive nei paesi mediterranei. La settimana successiva il governo dovrebbe annunciare il secondo gruppo di paesi con i quali instaurerà “ponti aerei”. Tra questi dovrebbero esserci Danimarca, Norvegia, Finlandia, Olanda, isole caraibiche “a basso rischio” e l’isola della Reunion nell’Oceano Indiano. Il governo britannico sta anche prendendo in considerazione la possibilità di un “ponte aereo” con l’Australia. Ci sono però difficoltà relative al fatto che non essendoci voli diretti, il rischio di trasmissione del coronavirus sarebbe più alto con tappe in diversi aeroporti. I ministri stanno anche prendendo in considerazione “ponti aerei” con territori britannici d’oltremare a basso rischio come Gibilterra, le Bermuda, l’isola di Montserrat e le isole Falkland. Nonostante la domanda di volo per queste località sia bassa, sono considerati casi speciali per il loro rapporto con il Regno Unito. Si pensa che paesi in cui ci sono state nuove ondate di coronavirus, come il Vietnam, Singapore e Hong Kong non saranno nella lista delle località collegate con “ponti aerei” al Regno Unito almeno fino alla fine dell’estate. (Res)