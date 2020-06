Imprese: Eni e NextChem rafforzano intesa per sviluppare tecnologie del distretto circolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo firmato oggi, prosegue la nota, rientra nella strategia a lungo termine che porterà Eni ad affermarsi come leader nella produzione e commercializzazione di prodotti decarbonizzati: la compagnia sta infatti percorrendo un piano strategico inedito nell’industria che al 2050 le consentirà di abbattere dell’80 per cento le emissioni carboniche assolute. La società produrrà sempre più energia verde sviluppando le rinnovabili; produrrà gas, Gnl e idrogeno da gas e da materie prime di origine bio, ripuliti dalla Co2 grazie ai progetti di sequestrazione e stoccaggio; genererà bio carburanti nelle proprie bioraffinerie, nonché bio carburanti, metanolo e idrogeno da rifiuti e scarti, e chimica da rinnovabili e da materie prime seconde. In particolare, la soluzione tecnologica di NextChem consentirebbe una effettiva notevole riduzione dell’emissione di Co2 in ottica Life cycle assessment (Lca) rispetto all’attuale trattamento di Css e plasmix mediante termovalorizzazione, con ogni conseguenza positiva dal punto di vista ambientale, secondo i principi dell’economia circolare. Quella sviluppata da NextChem, si legge nella nota, è un’innovazione tecnologica tra le più rilevanti degli ultimi anni nel campo dell’economia circolare e della transizione energetica ed è applicabile ai processi di riconversione di siti brownfield dell’industria tradizionale e pesante. I prodotti chimici di origine “circolare” ottenuti mediante questa tecnologia riducono il fabbisogno di estrazione di risorse di origine fossile e contribuiscono alla decarbonizzazione di segmenti importanti dell’industria, fornendo carburanti low carbon al settore dei trasporti, che incide in modo cospicuo sulle emissioni globali di Co2. (Com)