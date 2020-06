Nuovo volto per il nodo scambio Montelibretti, Zingaretti: "Cotral bella storia italiana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da simbolo del degrado a hub della mobilità. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme all’assessore alla Mobilità, Mauro Alessandri e alla presidente di Cotral, Amalia Colaceci ha inaugurato oggi la nuova sala d’attesa del capolinea Cotral di Montelibretti. Il nodo di scambio di Montelibretti dopo anni di degrado torna ai clienti Cotral e alla città riqualificato e riorganizzato con una nuova sala d’attesa e nuovi stalli per le partenze dei bus. All'interno della sala si trovano sedute, prese di corrente e usb per ricaricare telefoni e computer, distributori automatici di bevande, snack e caffè che renderanno più confortevole l’attesa dei passeggeri in transito. La sala d’attesa è inoltre dotata di due schermi per l'infomobilità, di un distributore automatico per l’acquisto di biglietti, di un punto informazioni e di servizi igienici ad uso esclusivo dei passeggeri muniti di biglietto o abbonamento. A presidiare l’ingresso nella sala durante la giornata ci sarà personale Cotral, mentre di notte resterà chiusa per evitare che sia vandalizzata. Gli stalli di arrivo e partenza sono stati riorganizzati in base alla destinazione delle corse per rendere più agevole la fruizione del servizio. Ogni giorno transitano dal nodo di scambio di Montelibretti - Passo Corese Fs 3 mila passeggeri che fruiscono di circa 250 corse, di queste circa 70 collegano la Sabina a Roma. "Cotral è una bella storia italiana: grazie ai lavoratori, al management, ai sindaci, che in tutto il territorio sono stati da stimolo, ai comitati dei pendolari, alla Regione Lazio che ha collaborato a questo mezzo miracolo - ha detto il governatore Zingaretti -. In Italia, dove si parla spesso di aziende in crisi che non ce la fanno, noi dobbiamo dire con orgoglio che ce l'abbiamo fatta, tutti insieme: il sistema Lazio ha vinto una grande battaglia, perché abbiamo dimostrato, che quando si vuole, l'azienda pubblica può essere leader e sana"."Io ricordo 7 anni fa, quando sono diventato presidente della Regione e Amalia Colaceci fu scelta allora con grande fiducia e coraggio, il Cotral era l'azienda pubblica tra le peggiori d'Italia e tutti dicevano che la Regione doveva privatizzare. Ma noi, ascoltando i lavoratori i sindaci, abbiamo detto di 'no' - ha ricordato Zingaretti -, perché sarebbe stata una tagliola soprattutto sui lavoratori, ma anche sui sindaci, perché e avrebbe influito negativamente sulla qualità del servizio nei territori. Quello che è avvenuto è l'opposto: ovvero è rimasta pubblica e investiamo. Oggi questa azienda pubblica, il Cotral, che ha i conti in ordine, che produce utili di bilancio, che fa assunzioni e che ha il parco pullman tra i migliori d'Italia, è una azienda che può dire: 'il nostro obiettivo è portare il trasporto pubblico su bus in tutti i Comuni del Lazio', altro che tagliare la qualità del servizio nel nome del pareggio di bilancio. Quindi - ha concluso Zingaretti -, con questo traguardo di nuovi pullman e della nuova sala d'attesa, la prima cosa da dire è che ce l'abbiamo fatta, perché si inaugura una nuova qualità del servizio. Il Cotral è l'esempio italiano che se le cose non funzionano possono funzionare". "Quando siamo arrivati in Cotral 6 anni fa, questo nodo di scambio di Montelibretti era uno dei tanti problemi dell'azienda. Si tratta di un nodo molto importante, dove transitano tantissime passeggeri. Ma su questo territorio siamo stati sempre molto attenti e questa di oggi è la dimostrazione - ha sottolineato la presidente di Cotral, Amalia Colaceci -. Ci siamo riusciti anche grazie alla collaborazione del sindaco di Montelibretti. In questo momento di emergenza Covid, noi dobbiamo continuare ad investire sul trasporto pubblico e dobbiamo tornare a chiedere ai nostri utenti di avere fiducia in noi, perché li possiamo portare in condizioni di sicurezza, rispettando tutte le prescrizioni anti Covid-19. Quindi il segnale che dobbiamo dare è di rinascita, di speranza: per questo non ci siamo fermati e stiamo continuando ad inaugurare punti di attesa, come questo, perché l'utente quando entra in una sala come l'hub Cotral percepisce subito una sensazione di sanità e di sicurezza. Questo è quello che dobbiamo dare, in quanto azienda pubblica", ha concluso Colaceci.Non solo una nuova sala d’attesa. Con il secondo step dei lavori sarà realizzato un camminamento coperto per agevolare il transito verso la stazione ferroviaria. "Una vera e propria cucitura tra le stazioni dei treni e dei bus che permetterà di elevare lo standard del servizio e migliorare l’esperienza di viaggio dei clienti Cotral", ha spiegato ancora la presidente di Cotral Amalia Colaceci. L’inizio dei lavori è previsto in autunno. Un luogo più sicuro per il personale Cotral. Prosegue la riqualificazione dei luoghi di lavoro portata avanti dall'azienda. Dopo Roma Ponte Mammolo, Anagnina, Tivoli e Subiaco, la ristrutturazione del nodo di scambio di Montelibretti ha riguardato anche le sale autisti, completamente riprogettate e riarredate, i servizi igienici per il personale e i locali tecnici. L’investimento complessivo è di 670 mila euro. Inoltre, arrivano cento bus Iveco Crossway che andranno a rinforzare la flotta sulle linee suburbane ad alta frequentazione. Con i primi 10 nuovi veicoli, parte di un lotto di 100 mezzi, inizia la consegna dei bus acquistati con il secondo lotto della gara del 2019. Totalmente accessibili, grazie al pianale ribassato tra le porte anteriore e centrale, allo scivolo e a un’area riservata al trasporto dei disabili motori, i Crossway sono mezzi euro 6 di ultima generazione, dotati di tecnologie di bordo all'avanguardia come il sistema conta passeggeri e la video sorveglianza interna. Accessibilità a 360 gradi. Con l’arrivo dei nuovi bus a pianale ribassato Cotral potenzia anche la flotta dei mezzi completamente accessibili ai portatori di disabilità motoria. E non solo, la progettazione del nodo di scambio di Montelibretti è stata studiata e validata con la collaborazione delle associazioni dei non vedenti di Roma e del Lazio per consentire la piena fruibilità a questa importante fetta di utenza. All'evento, ha partecipato anche il sindaco di Montelibretti, Luca Branciani. (Rer)