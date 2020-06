Russia: il politico moldavo Renato Usatii inserito nella lista dei ricercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'ordine russe hanno inserito nella lista dei ricercati il politico moldavo Renato Usatii. Lo stesso Usatii. Lo ha reso noto in un suo discorso, pubblicato sulla propria pagina Facebook. "Oggi mi hanno inserito nella lista dei ricercati nella Federazione Russa. Vogliono condannarmi rapidamente, in modo che non possa candidarmi alle elezioni presidenziali o alle elezioni parlamentari anticipate", ha dichiarato Usatii. Ad aprile, la portavoce ufficiale del ministero dell'Interno russo, Irina Volk, aveva dichiarato che Usatii è stato accusato di traffico illegale di denaro dalla Russia alla Moldova attraverso delle banche del paese est europeo. Il caso sarebbe legato a uno degli imprenditori più ricchi del paese, Vladimir Plahotniuc.(Rum)