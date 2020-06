Ue: Sefcovic, con fondo per la ripresa iniezione massiccia liquidità in economia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il fondo per la ripresa, il piano della Commissione per la ripresa economica, si arriva a una iniezione massiccia di liquidità nell'economia italiana, con 80 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto e 90 miliardi di euro di prestiti agevolati. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, nella sua audizione alla Camera dei deputati. "Grazie ai contatti così approfonditi con il governo e il Parlamento italiano la Commissione europea ha messo insieme una proposta inedita, una prima assoluta nella storia dell'Ue: non solo un Qfp di 1.100 di euro, ma anche questo meccanismo di resilienza di 750 miliardi di euro che vogliamo reperire sui mercati finanziari. una architettura straordinaria messa a punto specificamente per questa situazione che richiede investimenti massicci e rapidi", ha detto, aggiungendo che bisogna "proteggere le aziende da scalate ostili". Sefcovic ha spiegato che "tutti si rendono conto che l'Italia non è solo una delle economie più importanti a livello europeo, ma è anche uno dei paesi più colpiti dalla crisi. Quindi la solidarietà europea si deve far sentire concretamente all'Italia", ha aggiunto. "Abbiamo modificato le regole per quanto riguarda i fondi strutturali non spesi. Quindi un finanziamento del 100 per cento a fondo perduto, senza necessità di cofinanziamento a carico del bilancio nazionale", ha sottolineato. (segue) (Beb)