Ue: Sefcovic, con fondo per la ripresa iniezione massiccia liquidità in economia italiana (2)

- "Poi una richiesta italiana di approvare degli aiuti di Stato straordinari per aiutare le imprese. La Commissione ha risposto rapidamente e già nel mese di aprile abbiamo approvato un pacchetto di 300 miliardi di euro per gli aiuti di Stato che credo siano molto utili per le imprese italiane", ha evidenziato. Con "Next Generation Eu, insieme ad altri fondi come quello per lo sviluppo rurale e il fondo per la transizione giusta, arriviamo più o meno a 80 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto e a 90 miliardi di euro di prestiti agevolati, quindi un'iniezione massiccia di liquidità", ha aggiunto. "Ovviamente è necessario uno sforzo enorme da parte di tutti" e ha ricordato che "il prossimo Consiglio si terrà a breve", il 17 e 18 luglio a Bruxelles, e "sarà un momento storico per l'Europa perché inaugurerà un modo diverso di affrontare i momenti di crisi". Secondo Sefcovic, "il ruolo del Parlamento italiano sarà fondamentale nella fase successiva, cioè nella celere ratifica della nuova proposta sulle risorse proprie dell'Ue". (Beb)