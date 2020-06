Energia: Omv Petrom, Romania importerà il 40 per cento del fabbisogno di gas nel 2030 senza risorse Mar Nero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omv Petrom ed ExxonMobil sono partner al 50 per cento nel progetto di esplorazione Neptun nel Mar Nero, stimato tra i 42 e gli 84 miliardi di metri cubi di gas. La Romania attualmente produce circa 10-11 miliardi di metri cubi di gas all'anno. L'anno scorso, Exxon ha annunciato l'intenzione di ritirarsi dalla Romania. Da parte loro, i rappresentanti di Omv Petrom hanno ripetutamente sostenuto che l'estrazione di gas dal giacimento sarebbe stata in pericolo in caso di mancata modifica della legge offshore. Il ministro dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente, Virgil Popescu, ha ripetutamente dichiarato, dallo scorso autunno, che la legge sul settore petrolifero offshore dovrà essere approvata in parlamento e che il governo non prenderà alcuna iniziativa a livello di decreti. (Rob)