Tunisia: al via nuovi progetti del programma Refat co-finanziato dall'Italia

- L’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, ha partecipato oggi insieme al ministro dell’Agricoltura, Oussama Kheriji, alla cerimonia di lancio di nuovi progetti realizzati da dieci giovani tunisini nel settore delle energie rinnovabili nell'ambito del programma Refat finanziato dal ministero dell’Ambiente. Lo riferisce un messaggio su Twitter della rappresentanza italiana in Tunisia. Finanziato dal ministero italiano dell'Ambiente e dal ministero tunisino dell'Agricoltura, il progetto è attuato dal Medrec (Mediterranean Center for Renewable Energie). Il programma si inserisce nel quadro di una strategia volta a intensificare l'uso delle energie rinnovabili per sostenere gli sforzi internazionali per ridurre i gas a effetto serra e introdurre incentivi per una più equa produzione e consumo nel uso di energia da parte dei piccoli agricoltori. Il progetto Refat, avviato nell'ambito della cooperazione bilaterale italio-tunisina, punta a diffondere i sistemi di pompaggio utilizzando energia rinnovabile (fotovoltaico, eolico, ibrido) nel settore dell'agricoltura irrigua e rafforzare la dissalazione dell'acqua di mare usando l'energia solare prodotta dai piccoli agricoltori. L'obiettivo è anche ideare un programma di sviluppo e rafforzare le capacità di utilizzo delle energie rinnovabili nel settore agricolo da parte dei giovani laureati e delle regioni attive nel settore agricolo. Il progetto sosterrà la diffusione di sistemi alimentati a energia solare per l'irrigazione e la produzione di acqua potabile (trattamento delle acque attraverso processi di desalinizzazione e fitodepurazione). Le stime del progetto indicano una riduzione delle emissioni pari a 136 ktCO2 annue grazie all'adozione di pratiche di irrigazione sostenibile e di 856 ktCO2 annue nell'ambito delle attività di trattamento delle acque. (Res)