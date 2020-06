Camera: Sgarbi allontanato da Aula, a Carfagna e Bartolozzi solidarietà da Bonafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fine seduta movimentato, nell'Aula della Camera, in occasione del voto definitivo sul decreto Giustizia. Il deputato di Noi con l'Italia-Usei Vittorio Sgarbi, in occasione della sua dichiarazione di voto, dopo aver parlato di "nuova Tangentopoli" in merito al caso Palamara ed aver chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta, ha rivolto degli insulti al presidente di turno dell'Assemblea, Mara Carfagna, ed alla collega di Forza Italia Giusi Bartolozzi che aveva difeso le toghe. Immediata la reazione della Carfagna che ha fatto allontanare Sgarbi dall'emiciclo. "L'onorevole Sgarbi ha pronunciato parole irripetibili nei confronti di Bartolozzi e della presidenza, in quest’Aula il rispetto è dovuto", le parole di Carfagna che ha aggiunto: "Insulti e offese verso una donna, e questo è inaccettabile, e tutta l'Aula dovrebbe esprimere solidarietà". Al presidente di turno dell'Assemblea ed alla parlamentare di FI è arrivata anche la solidarietà del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, presente tra i banchi del governo. (Rin)