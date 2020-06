Coronavirus: Fontana incontra "AiutiAMObrescia", modello che rappresenta grande cuore lombardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- " 'AiutiAMObrescia' è l'esempio concreto di quanto grande sia il cuore dei lombardi. Nella nostra regione, anche durante l'emergenza Covid-19, il senso di comunità è stato espresso in maniera forte e inequivocabile. Nello specifico, abbiamo potuto riscontrare, da una parte l'efficienza della 'Fondazione Comunità Bresciana' e del 'Giornale di Brescia', subito pronti ad attivare e promuovere questo progetto, dall'altra la generosità di oltre 57.000 donatori che hanno contribuito a realizzare un'iniziativa che ha aiutato e continuerà a sostenere moltissime realtà sanitarie, sociali ed educative". Lo ha detto il governatore della Regione, Attilio Fontana, incontrando oggi, a Palazzo Lombardia, una rappresentanza di "AiutiAMObrescia", il progetto di raccolta fondi promosso dalla "Fondazione Comunità Bresciana" e dal "Giornale di Brescia" per offrire un sostegno concreto durante la pandemia. Al Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia, oltre a Giulio Gallera (assessore regionale al Welfare), erano presenti Alberta Marniga (presidente della "Fondazione Comunità Bresciana"), Pierpaolo Camadini (presidente di "Editoriale Bresciana"), Enrico Zampedri (coordinatore del progetto) e Simona Tironi (vicepresidente Commissione Sanità del Consiglio regionale). A oggi sono state 57.771 le donazioni pervenute ad "AiutiAMObrescia" per un totale di oltre 16.700.000 euro, con il "Giornale di Brescia" che ancor oggi quotidianamente rendiconta in maniera dettagliata le entrate e le spese affrontate. (segue) (Com)