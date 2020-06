Coronavirus: Fontana incontra "AiutiAMObrescia", modello che rappresenta grande cuore lombardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un progetto - ha aggiunto il presidente Fontana - che grazie alla capillare rete di contatti della 'Fondazione Comunità Bresciana' e alla forza penetrativa e alla trasparente comunicazione del 'Giornale di Brescia' su tutto il territorio provinciale, ha consentito di raggiungere un risultato davvero straordinario e fondamentale per contrastare e ripartire dopo l'epidemia che ha duramente colpito il territorio bresciano". "Ancora una volta - ha aggiunto l'assessore Gallera - desidero rivolgere un grande ringraziamento ad 'AiutiAMObrescia' e più in generale al mondo del Terzo Settore, del volontariato e a tutte quelle persone che, in forma associativa o anche singolarmente, hanno offerto un contributo decisivo durante l'emergenza Coronavirus". E proprio in questi giorni Regione Lombardia ha pubblicato il bando destinato al Terzo Settore (aperto fino alle ore 12 del 31 luglio) che prevede uno stanziamento complessivo di 4,5 milioni di euro per la presentazione di progetti e iniziative riguardanti associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato della Lombardia. A tal proposito, l'assessore regionale alle Politiche Sociali, Stefano Bolognini, ha più volte ricordato come "il Terzo Settore rappresenti un patrimonio inestimabile per la nostra regione", ricordando che "un lombardo su 7 è impegnato ad aiutare gli altri e che il 20 per cento dei lombardi finanzia associazioni che si occupano di aspetti sociale. (Com)