Svezia-Italia: Istituto italiano di cultura presenta "Togetherness: building alliances through Italian design"

Ideato dall'Istituto Italiano di cultura di Stoccolma e curato dalla giornalista Paola Carimati, "Togetherness: building alliances through Italian design" è un viaggio lungo tutta la nostra penisola, alla scoperta delle declinazioni del design contemporaneo nelle varie territorialità locali. Può il design italiano suggerire la via per immaginare nuovi scenari post-covid? Secondo quanto si legge in un comunicato, la recente pandemia ha obbligato a mettere in discussione il rapporto con risorse materiali, con i gesti, le interazioni sociali e la libertà di movimento. Questo ambizioso progetto promosso dall'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma ci fa viaggiare attraverso la migliore Italia creativa, con le storie di nove designer italiani. Tra talento, esperienza e legame con il territorio. Mentre molti punti di riferimento culturali sono al momento forzatamente fermi, il settore del design italiano sembra dinamizzare vitalità in grado di indicare nuovi panorami sociali e produttivi. La capacità innovativa del design, disciplina che ha visto nascere il suo primato proprio nell'Italia del secondo dopoguerra, si è attivata grazie alla crisi epocale che stiamo vivendo. Con il progetto Togetherness si vuole raccontare delle moltissime identità italiane oggi impegnate alla costruzione di una relazione diversa con gli oggetti, di una produzione spesso artigianale, vicina ai luoghi e alle persone. Togetherness nasce da una riflessione su come questo lungo periodo di isolamento abbia inciso sul modo di fare progetto nel mondo del design e su come raccontare la capacità tutta italiana di coltivare relazioni e costruire alleanze per il bene comune. Un racconto costituito da nove voci diverse, nove protagonisti della scena culturale contemporanea chiamati a rappresentare nove tematiche attraverso il proprio lavoro.