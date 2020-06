Svezia-Italia: Istituto italiano di cultura presenta "Togetherness: building alliances through Italian design" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato sono nove brevi video, pubblicati dal 25 giugno al 23 luglio, ogni giovedì e sabato sui canali social dell’Istituto (Facebook, Instagram e YouTube). L’itinerario tra le eccellenze creative italiane inizia da Firenze e dal tema della rigenerazione con Duccio Maria Gambi, artista e designer, che presenta la Manifattura Tabacchi, polo emblema della rigenerazione creativa della città. Il percorso di formazione di Gambi si rivela quanto mai eterogeneo: dal Politecnico di Milano a Parigi, fino alla sua città di origine – Firenze – per consolidare il suo background teorico, fortemente radicato nell'ambiente del Movimento Radicale. Gambi si muove con disinvoltura nel mondo artigianale e industriale, con i quali ha messo a punto un processo di produzione creativa fortemente influenzata dall’esperienza maturata presso l'Atelier Van Lieshout a Rotterdam. Da Firenze risaliamo verso nord alla volta di Venezia, dove troviamo la designer italiana Eugenia Morpurgo per parlare insieme a lei di agricoltura. Eugenia Mopurgo lavora come designer indipendente a progetti di ricerca e social design, studiando l'impatto dei processi produttivi sulla società, con particolare attenzione alla creazione di prototipi di prodotti alternativi. Dopo una laurea in Industrial Design presso l'Università IUAV di Venezia nel 2009, si trasferisce in Olanda per frequentare il Master in Social Design presso la Design Academy di Eindhoven, presso cui si laurea nel 2011. A Siracusa incontriamo i Moncada Rangel, ovvero Francesco Moncada e Mafalda Rangel, coppia italo-portoghese di architetti, ma anche urban thinkers, interior e product designers, art directors, insegnanti. I Moncada Rangel mirano a rendere meno nitidi i confini tra interno ed esterno, forma e informalità, autenticità e globalizzazione, brutalità e delicatezza, progettualità e casualità, originalità e copia, unicità e standard. (segue) (Com)