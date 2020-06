Svezia-Italia: Istituto italiano di cultura presenta "Togetherness: building alliances through Italian design" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver lavorato e vissuto in diversi paesi come Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Dubai e Svezia, nel 2012 hanno fondato a Rotterdam il loro studio, che oggi ha sede a Siracusa, in Sicilia. Attualmente sono i direttori del programma di architettura del MADE di Siracusa e sono co-curatori del programma educativo estivo di MADE LABS insieme a Formafantasma e il loro contributo per Togetherness affronta proprio il tema de “La scuola”. Insieme a Davide Pippo, Salvatore Lento e Alessandro Gallo di Luce Narrante, risaliamo fino a Bologna, per parlare di impegno. Filmmaker e scrittori lavorano su progetti di formazione per studenti delle scuole superiori e progetti di teatro comunitario, Davide, Salvatore e Alessandro rincorrono la verità del mondo che ci circonda, inseguono pezzi mancanti sparsi ovunque, fuori e dentro di noi. Così come il cinema, anche loro propongono una luce diversa, sempre nuova, fatta di immagini. Quelle immagini sono il loro pane, il loro mezzo di sostentamento. Con questa necessità danno vita ai loro lavori, creano immagini in movimento. Ma sotto una luce nuova, una forma inedita di comunicazione, un ibrido visivo. Così trascorrono le ore, i giorni, le settimane, a curare nei dettagli i soggetti, le sceneggiature, i piani di lavorazione, le produzioni video. A Lecce, Francesco Maggiore, direttore creativo di Kiasmo, società che lavora nel campo dell'arte, del design, della moda e dell'architettura, ci parla di territorio. Ingegnere, laureato al Politecnico di Bari e PhD in Architettura e Fenomenologia urbana presso l'Università degli Studi della Basilicata, Francesco Maggiore è professore di Storia del paesaggio e insegna Storia dell'architettura contemporanea presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Dal 2015 è Presidente della Fondazione Gianfranco Dioguardi, con cui collabora dal 2010 curando iniziative di ricerca culturale, editoriale e scientifica. Dal 2016 è direttore artistico del programma "Cantiere Evento", mentre dal 2000 è responsabile del Fondo Francesco Moschini e membro del Consiglio Direttivo di A.A.M. Architettura Arte Moderna dal 2005. (segue) (Com)