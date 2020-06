Svezia-Italia: Istituto italiano di cultura presenta "Togetherness: building alliances through Italian design" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In dialogo da Olbia con Roberta Di Cosmo a Eindhoven, Marino Secco affronta invece il valore della tradizione. Cresciuto nell'azienda di famiglia, un laboratorio di tappezzeria avviato nello stesso anno della sua nascita, Marino Secco passa la vita a stretto contatto con l'artigianato, fatto che, inevitabilmente, segna il suo destino. Il fascino per il design, tuttavia, arriva solo molto tempo dopo. Abbandonata l'università, è l'incontro in laboratorio con un architetto che lo convince a iscriversi alla LABA – Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, dove si laurea nel 2017. "La Sardegna? è quasi impossibile sbarazzarsene una volta che ti entra nel cuore". Con Sara Ricciardi, originaria di Benevento ma ormai trasferitasi a Milano, affrontiamo il tema della condivisione. Sara Ricciardi è una designer poliedrica, con alle spalle una carriera di studi conseguita tra Milano, Istanbul e New York, che la porta a laurearsi nel 2015 alla Naba – Nuova Accademia di Belle Arti. Sara Ricciardi progetta prodotti per aziende, pezzi unici per gallerie, interni, performance e installazioni. Il suo approccio è caratterizzato da una profonda esplorazione narrativa: ogni estetica è frutto di una precisa storia in cui la forma segue il messaggio. Grande ricerca poetica e formale alla base del suo metodo. Materiali e lavorazioni vengono definiti ogni volta con l'ausilio di grandi maestri dell'artigianato italiano. Nel 2019 ha inaugurato il suo primo concept store chiamato Eden e diventa art director del progetto La Grande Bellezza_ The dream factory per il gruppo Starhotels. Fa parte del collettivo The Ladies' Room insieme alle progettiste Agustina Bottoni, Ilaria Bianchi e Astrid Luglio con le quali crea progetti sensoriali. Valeria Prete è una imprenditrice campana di seconda generazione dell'azienda Tekla, leader nella produzione di infissi e facciate in Italia e all'Estero, e responsabile del settore Ricerca e Sviluppo, nomina che la porta ad occuparsi di vari progetti di ricerca per lo sviluppo del design circolare nel comparto edilizio. Presidente del Gruppo Design Tessile Sistema casa di Confindustria Salerno nel 2015, fonda il suo mandato sul lavoro in Team e sul networking territoriale attraverso vari progetti tra cui Young Factory Design, ormai alla 4° edizione, Salerno Do Design, Aperitivo con il Designer. Quale voce migliore, dunque, per parlare di "squadra".