Svezia-Italia: Istituto italiano di cultura presenta "Togetherness: building alliances through Italian design" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandra Covini e Giovanni Bellotti partecipano al progetto per parlare di coesistenza da Rotterdam, dove ha sede Studio Ossidiana, uno studio pluripremiato in architettura, design e ricerca da loro fondato nel 2015. Sempre alla ricerca di nuove espressioni materiali per tradurre visioni in spazi e oggetti coinvolgenti, Alessandra e Giovanni rendono il gioco, la tattilità e l’inclusività elementi centrali nei loro progetti: gli oggetti prendono vita attraverso materiali e spazi che richiedono azione, scoperta e meraviglia. Lavorando su più scale, Studio Ossidiana rende labile il confine tra architettura, design, arte, paesaggio e strategia urbana. Lo Studio Ossidiana collabora con un team internazionale di architetti, designer e ricercatori ed è attivamente coinvolto a livello locale e globale con progetti in Paesi Bassi, Italia, Turchia e Stati Uniti. (Com)