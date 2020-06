Libia: il governo di Tripoli fa pulizia, via i miliziani islamisti più radicali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli avrebbe avviato una vera e propria pulizia all’interno delle milizie straniere impegnate nella guerra contro le forze del generale Khalifa Haftar, consegnando alla Turchia un elenco degli esponenti della famigerata milizia estremista Sultan Murad, noto gruppo armato attivo nella guerra civile siriana. Una fonte della sicurezza di Tripoli citata dal sito “Akhbar Libya 24” ha spiegato che il ministro dell’Interno del Gna, Fathi Bashaga, ha consegnato ai turchi un elenco provvisorio degli esponenti della milizia da espellere dalla Libia, in attuazione degli ordini ricevuti dal comando degli Stati Uniti in Africa (Africom), nella riunione tenuta il 22 giugno a Zuara. Secondo la fonte, gli ufficiali statunitensi hanno chiesto al Gna di sbarazzarsi delle milizie considerate estremiste. L'elenco comprende 34 nomi di membri della milizia Sultan Murad presenti nelle città di Tripoli, Zawiya e Sebrata. Durante la riunione del 22 giugno, il Gna e Africom hanno concordato circa la necessità di porre fine a interventi stranieri illegali e sostenere la sovranità e l'integrità territoriale della Libia da qualsiasi minaccia esterna e di lavorare per smantellare le milizie considerate illegali.Composta da circa 1.300 combattenti, in base a dati del 2016, la milizia Sultan Murad fa parte dei gruppi armati siriani che si sono offerti di inviare per inviare combattenti in Libia come parte dell’operazione avviata dalla Turchia per sostenere il Gna di Tripoli nel dicembre 2019. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani la maggior parte dei miliziani siriani attivi in Libia sostenuti dalla Turchia appartengono alla Sultan Murad. Ai primi di giugno l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar ha annunciato l'uccisione di Murad Abu Hamoud al Azizi, leader della milizia Sultan Murad, durante gli scontri a sud della capitale, Tripoli.La storia della milizia è intrecciata con le vicende della guerra civile siriana e della minoranza turcomanna sostenuta da Ankara. La milizia è allineata con l'opposizione siriana e fortemente sostenuta dalla Turchia, che fornisce finanziamenti e addestramento militare insieme all'artiglieria e al supporto aereo. Prende il nome dall'ottomano Sultan Murad II. La bandiera della divisione Sultan Murad cita lo Shahada (l'attestazione di fede islamica) per esprimere un impegno politico nei confronti dell'Islam, mentre il campo rosso simboleggia l'impero ottomano. Tra i gruppi ribelli siriani che partecipano all'intervento militare turco in Siria, la divisione Sultan Murad è il gruppo che riceve il maggior sostegno dalle forze armate turche. Gestisce almeno otto mezzi corazzati Fnss Acv-15 e alcuni suoi battaglioni sono dotati di lancia granate Milkor Mgl, ma anche da missili anticarro Bgm-71 Tow di fabbricazione statunitense. La Sultan Murad è stata costituita all'inizio del 2013 e operava principalmente nel Governatorato di Aleppo. (Lit)