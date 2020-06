Lavoro: Fassina (Leu), Conusulat riapre possibilità per reintrodurre articolo 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, parla di "importante sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la norma del Jobs act che determina l'indennità del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo per vizi formali o procedurali. Un altro passo - continua il parlamentare su Twitter - per reintrodurre l'articolo 18 a tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Ma questo è il compito della politica". (Rin)