Lavoro: Re David (Fiom), oggi in piazza per riaccendere attenzione su crisi industriali

- Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil, osserva che "durante l'emergenza dovuta alla pandemia del Covid-19 abbiamo chiuso le fabbriche, con scioperi e fermate delle attività produttive, per anteporre la salute e la sicurezza dei lavoratori al profitto e al mercato, per tutelare la salute di tutti. Oggi - continua la leader sindacale in una nota - siamo in piazza per riaccendere l'attenzione sulle vecchie e nuove crisi industriali del nostro Paese, tutte senza risposta. Per mettere insieme tutte le vertenze metalmeccaniche e chiedere al governo e al sistema delle imprese risposte concrete ai problemi dei lavoratori, il rilancio degli investimenti pubblici e privati, la salvaguardia dell'occupazione anche con la proroga del blocco dei licenziamenti". La dirigente sindacale aggiunge: "Vogliamo che siano attivati tavoli di settore sugli asset strategici dell'industria del nostro Paese, rivendichiamo il blocco dei licenziamenti e nuovi ammortizzatori sociali universali, la formazione e la riduzione degli orari, un rinnovato intervento pubblico in economia per dare risposte ai lavoratori, alle tante crisi industriali e per dare prospettiva all'industria metalmeccanica nel rispetto di vincoli sociali e ambientali". (segue) (Com)