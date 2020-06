Roma: Cucunato-Fanuli (Lega), primo caldo primi incendi nel Municipio IX

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendi a Castel Romano, Vitinia, Malafede e piccoli roghi anche sulle consolari della Pontina della Laurentina e dell'Ardeatina. Lo dichiara, in una nota, Piero Cucunato capogruppo e della Lega in IX Municipio. "A Castel Romano - aggiunge - il primo rogo era partito mattinata prossimità della strada statale, nel pomeriggio in via Comunella e presso il campo nomadi, poi a seguire Malafede, Vitinia e roghi sulle consolari. Con il primo caldo i primi incendi, il fuoco sostituisce la manutenzione che avrebbe dovuto fare l'amministrazione grillina del IX municipio e che è latitante e gestisce la manutenzione in modo fallimentare". "A parte il fuoco dentro e fuori il campo rom a Castel Romano, tra l'altro ha bruciato rifiuti e materiali di raccolta pericolosi, gli altri incendi sono ormai una costante del periodo estivo a conferma dell'indifferenza del M5s che dovrebbe mantenere le aree verdi - sostengono dal coordinamento Lega del IX Municipio Fanuli D'Apolito - che hanno chiesto al Consigliere del IX Municipio Cucunato e ai consiglieri capitolini Bordoni e Politi, opportuni interventi per fermare questo scempio che si consuma ogni anno". "Abbiamo più volte chiesto in questi anni di porre fine all'illegalità diffusa all'interno del campo rom di Castel Romano - conclude Cucunato - chiedendo come centro destra lo sgombero del campo Rom. Oggi oltre all'illegalità bisogna anche pensare alla sicurezza sanitaria dei cittadini visto che gli incendi ormai diffusi provocano nubi tossiche e area irrespirabile fino all'Eur e in tutto il territorio del IX Municipio". (Com)