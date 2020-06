Libia: il viceministro Esteri della Russia parla con l'ambasciatore della Turchia a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale della presidenza russa per il Medio Oriente e l'Africa, il viceministro degli Esteri Mikhail Bogdanov, ha discusso con l'ambasciatore turco a Mosca, Mehmet Samsar, della situazione in Libia e nella regione. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo in una nota. Bogdanov ha ricevuto Samsar su sua richiesta. "Durante la conversazione, si è svolto un approfondito scambio di opinioni sulla situazione attuale in Libia e nei dintorni, con enfasi sulla necessità di una rapida de-escalation della violenza e sulla mancanza di una soluzione alternativa a quella politica alla crisi libica, in conformità con le decisioni della Conferenza internazionale di Berlino e della risoluzione 2510 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha riferito il ministero di Mosca in una nota.(Rum)