Biella: nuova sede del Cpia nella scuola Gromo Cridis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione comunale di Biella ha individuato in un’ala della scuola Gromo Cridis la nuova sede per gli uffici amministrativi e la segreteria del C.P.I.A. di Biella e Vercelli, il Centro provinciale di istruzione degli Adulti. Alla nuova sede saranno dedicate due aule con ingresso autonomo, una sala destinata ad archivio, oltre a servizi igienici ad uso esclusivo, al primo piano dell’edificio. Attualmente l’istituto è al centro di una ristrutturazione, che sta entrando nel clou proprio in questi giorni, ed è obiettivo consentire il trasloco al C.P.I.A. nei nuovi locali entro l’autunno. Spiega l’assessore all’Istruzione Gabriella Bessone: “La prima soluzione che avevamo pensato era in via Cerrione, ma con il proseguo dell’analisi ci siamo resi conto che era troppo decentrata rispetto alle aule e in un edificio civile e non dedicato alle attività scola-stiche. Così è maturata l’ipotesi di destinare un’ala della Gromo Cridis e con il restyling in corso si sta già procedendo all’adeguamento dei locali. Come ho già sottolineato in passa-to il tema della sede C.P.I.A. è una questione annosa, dato che gli accordi per la sede provvisoria al Centro per l’Impiego erano scaduti nel 2017 e sostanzialmente la scorsa amministrazione si era dimenticata di trovare una soluzione alternativa”. Il C.P.I.A. conta sul territorio un totale di oltre 600 iscritti e le classi sono dislocate in vari edifici proprio nelle vicinanze della scuola Gromo Cridis. Attualmente il C.P.I.A. trova ospitalità al Centro per l’Impiego, in via Maestri del Commercio, dove a breve dovrà lasciare liberi i locali.(Rpi)