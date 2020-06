Salvini davanti al ministero dell'Istruzione al grido di "Azzolina bocciata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Lega, Matteo Salvini, si è recato "davanti alla sede del ministero per portare la voce di studenti, insegnanti, presidi, sindaci e genitori di fronte al disastro di un ministro totalmente inadeguato e di un governo che mette la scuola in fondo all'ordine delle priorità". Lo scrive su Facebook il leader leghista pubblicando la foto del blitz organizzato dal Carroccio davanti al ministero dell'Istruzione, in viale Trastevere.Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura a Montecitorio, rileva: "Davanti al ministero dell'Istruzione un ripugnante show di Salvini che con la sua solita arroganza e ignoranza dei temi oggetto di dibattito, parla di scuola senza avere alcuna cognizione di causa, senza avanzare una proposta che abbia senso, senza mostrare rispetto per le indicazioni delle autorità sanitarie. È deprimente che - continua il parlamentare in una nota -, mentre al governo persone ben più competenti di lui stanno dando il massimo per trovare le migliori soluzioni possibili per un rientro a scuola garantendo il diritto alla salute, Salvini (lo stesso che avrebbe voluto aprire scuole e attività mentre l'emergenza era ancora in fase iniziale) prenda tutto questo come l'ennesima occasione per portare avanti una propaganda tra le più basse a cui abbiamo assistito. Il mondo della scuola - conclude Vacca - vive difficoltà oggettive, che la ministra Azzolina sta affrontando con grande serietà: questo non è il momento dell'aperitivo e delle chiacchiere al bar". (Rin)