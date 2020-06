Roma: Frullo (Usb trasporti), situazione dei monopattini è diventata impressionante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione dei monopattini "è diventata impressionante. I ragazzi ne fanno uso in una maniera non corretta, li troviamo a volte in due, oppure contromano, sulle corsie preferenziali, ci sbucano all'improvviso negli incroci e diventano un pericolo per tutti gli automobilisti, specialmente per noi autisti degli autobus". Lo dichiara, in una nota, Michele Frullo, referente del sindacato Usb trasporti Roma e Lazio, intervenuto ai microfoni della trasmissione "Cosa succede in città", su Radio Cusano Campus. "Purtroppo i ragazzi - aggiunge - li hanno presi come delle giostre, ma questi mezzi viaggiano sulla strada e sulla strada non ci sono solo loro. Dispiace vedere che anche quando li vede qualcuno delle forze dell'ordine non gli dice nulla. Ci auguriamo che venga sanzionato qualcuno, in modo che tutti gli altri si diano una calmata. Situazione autobus? Siamo preoccupato. È sbagliata l'ordinanza che permette il 50 per cento degli accessi a bordo del bus rispetto a quanto scritto sulla carta di circolazione, su 25 metri quadri possono salire circa 50 persone, addirittura adesso li stanno aumentando al 60 per cento e abbiamo paura perché sentiamo che il problema Covid non è finito. Abbiamo paura che con questa metodologia di afflusso la pandemia riprenda piede, perché si sta troppo a contatto". (segue) (Com)