Roma: Frullo (Usb trasporti), situazione dei monopattini è diventata impressionante (2)

- Riguardo l'allarme lanciato dagli autisti Atac sui monopattini elettrici a Roma. "Purtroppo in questo ultimo periodo la situazione è diventata impressionante - ha affermato Frullo -. Questi monopattini da più di un mesetto si trovano facilmente nel centro storico, sui Fori imperiali, a piazza Venezia, specialmente a tarda sera i ragazzi ne fanno uso, ma in una maniera non corretta, li troviamo a volte in due, oppure contromano, sulle corsie preferenziali, ci sbucano all'improvviso negli incroci e diventano un pericolo per tutti gli automobilisti, specialmente per noi autisti degli autobus. Serve un controllo maggiore sull'uso dei monopattini. Chi va in bicicletta è già più corretto, se ne vedono pochi di ciclisti scorretti. Chi porta il monopattino invece spesso fa come vuole. Come sapete, se si verifica un incidente ci sospendono la patente, subiamo momenti difficili perché bisogna fare giustamente tutti gli accertamenti del caso, però in quei frangenti noi siamo senza patente e diventa un grosso problema anche familiare. Purtroppo i ragazzi li hanno presi come delle giostre, ma questi mezzi viaggiano sulla strada e sulla strada non ci sono solo loro. Dispiace vedere che anche quando li vede qualcuno delle forze dell'ordine non gli dice nulla. Ci auguriamo che venga sanzionato qualcuno, in modo che tutti gli altri si diano una calmata. Ci sono anche ragazzini di 12 anni che non hanno alcuna cognizione di come si svolga la viabilità nella città, inconsciamente pensano di non dare fastidio e di non creare danni, ma non si rendono conto che finire sotto un mezzo è un attimo se non si sta attenti". (segue) (Com)