Roma: Frullo (Usb trasporti), situazione dei monopattini è diventata impressionante (3)

- Riguardo la situazione sugli autobus durante la fase due. "È sbagliata l'ordinanza che permette il 50 per cento degli accessi a bordo del bus rispetto a quanto scritto sulla carta di circolazione, su 25 metri quadri possono salire circa 50 persone, addirittura adesso li stanno aumentando al 60 per cento e abbiamo paura perché sentiamo che il problema Covid non è finito. Abbiamo paura che con questa metodologia di afflusso la pandemia riprenda piede, perché si sta troppo a contatto. Purtroppo non c'è personale che riesca a contingentare gli accessi, non può farlo l'autista, che al massimo può dire: siete troppi, scendete, ma non ha l'autorità per obbligare le persone a scendere. Adesso col caldo si aggiunge il problema dell'aria condizionata. Tanti bus hanno la climatizzazione guasta e si è costretti a fermarsi, così aumenta ancora di più l'affluenza per quei pochi che stanno in servizio e che hanno l'aria condizionata. Consideriamo che ora ci sono le scuole chiuse, gente che sta non sta lavorando o che sta lavorando in smart working. Fortunatamente il 98 per cento dei passeggeri si mette la mascherina, ma se si sta troppo vicino diventa un problema comunque". (Com)