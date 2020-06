Speciale difesa: Russia-Qatar, Bogdanov discute con autorità Doha situazione in Medio Oriente e Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del Presidente della Federazione Russa per il Medio Oriente e i paesi africani, Mikhail Bogdanov, ha discusso con le autorità del Qatar della situazione in Siria, Libia, Yemen e dell'assetto israelo-palestinese. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo. Bogdanov ha incontrato il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e con il ministro delle Finanze del Qatar, Ali Al Imadi. Bogdanov è stato ricevuto dal ministro della Difesa Khaled Al Atiyeya ed ha tenuto consultazioni con il ministro degli affari Esteri del Qatar, Sultan al-Mureyhi. "Durante gli incontri e le conversazioni, sono state discusse in dettaglio le questioni di attualità dell'ulteriore sviluppo dei molteplici legami russo-qatarioti. Allo stesso tempo, è stata confermata la disposizione reciproca di Mosca e Doha per mantenere un dialogo politico regolare, approfondire la cooperazione commerciale e i contatti culturali e umanitari, nonché intensificare l'interazione sul campo, combattere la diffusione del coronavirus", ha affermato il ministero degli Esteri. (Rum)