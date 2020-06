Speciale difesa: Usa-Slovenia, per Pompeo legami tra i due paesi sempre più vitali e importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia e gli Stati Uniti condividono un impegno fondamentale "per la democrazia, un'economia di mercato e i diritti umani: i legami tra i due paesi diventeranno "sempre più vitali e importanti". E’ quanto afferma il segretario di Stato degli Stati Uniti in un messaggio in occasione della Festa nazionale slovena del 25 giugno. “La Slovenia e gli Stati Uniti condividono un impegno fondamentale per la democrazia, un'economia di mercato e i diritti umani. Sono lieto di vedere le nostre relazioni bilaterali diventare sempre più forti attraverso l'aumento della difesa, della sicurezza, del commercio, degli investimenti e dei legami interpersonali. Questi legami definiranno il nostro futuro comune. Stiamo anche collaborando nell’ambito della scienza e tecnologia, lavorando insieme su innovazioni che miglioreranno la nostra sicurezza e prosperità e quella di innumerevoli altre persone in tutto il mondo”, si legge in una dichiarazione diffusa dal Dipartimento di Stato Usa. "La crisi Covid-19 ha introdotto nuove importanti sfide per le nostre due nazioni e sono rimasto impressionato dal modo in cui il governo e la gente sloveni hanno lavorato per superare la pandemia. Mentre cerchiamo di recuperare e ricostruire, i nostri legami transatlantici come alleati, partner e amici diventeranno sempre più vitali e importanti”, si aggiunge nella dichiarazione. “Auguro il meglio al governo e al popolo sloveno mentre celebri la tua indipendenza e i tuoi numerosi successi come nazione libera e indipendente”, conclude Pompeo. (Nys)