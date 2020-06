Terzo settore: Casellati a Osservatorio Terzjus, si dia piena attuazione a legge riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della presentazione di Terzjus, Osservatorio di diritto del Terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale, in un digital event in diretta sulla piattaforma Zoom e sul canale Facebook, ha voluto congratlarsi "con il presidente Luigi Bobba e con tutti coloro che si sono impegnati e hanno messo a disposizione tempo, competenze e capacità per dare vita a questa importante Associazione. Un'esperienza - ha proseguito nel messaggio inviato - che sono certa saprà fare la differenza e affermarsi come autorevole strumento per informare, sensibilizzare e promuovere l'opera di migliaia di realtà quotidianamente in prima linea sul fronte della solidarietà e dell'impegno civico". (segue) (Com)