Terzo settore: Casellati a Osservatorio Terzjus, si dia piena attuazione a legge riforma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Risorse preziose - ha spiegato Casellati - specie in un momento così complesso e delicato come quello della ripresa da una pandemia che ha logorato il Paese e creato nuove fragilità economiche, sociali e umane. Mai come oggi, infatti, gli operatori del Terzo settore rappresentano un alleato di cui le istituzioni non possono fare a meno per arrivare nelle case di tutti, per aiutare chi ha bisogno e per assistere chi versa in gravi difficoltà. Un'alleanza - ha rimarcato - che abbiamo il dovere di salvaguardare anche con interventi normativi che diano finalmente piena attuazione alla legge di riforma del Terzo settore e, soprattutto, che ne riconoscano il ruolo fondamentale nella costruzione di una società sempre più equa, libera e solidale". Il presidente di palazzo Madama ha quindi espresso la sua "convinta adesione" alla "nuova entusiasmante avventura". (Com)