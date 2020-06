Thailandia: banca centrale lascia tassi invariati, ma peggiora le previsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale della Thailandia ha confermato gli indirizzi generali della propria politica monetaria nel corso di un meeting politico che si è tenuto ieri, 24 giugno. Il tasso di riferimento a breve termine è rimasto invariato allo 0,50 per cento, a conclusione del ciclo di alleggerimento quantitativo inaugurato dalla banca per far fronte alle ricadute della pandemia di coronavirus. Società di analisi finanziaria come Ing non prevedono ulteriori interventi di correzione dei tassi in Thailandia prima del prossimo anno. L’economia thailandese resta però in una situazione difficile: la banca centrale ha anche ridimensionato le proprie previsioni, e per il 2020 prevede una contrazione del prodotto interno lordo nell’ordine dell’8,1 per cento: un quadro assai peggiore di quello presentato lo scorso marzo, quando la banca centrale aveva invece previsto una crescita del pil thailandese attorno al 5,3 per cento. Sono state peggiorate anche le previsioni relative all’inflazione e alle esportazioni. Il peggioramento del quadro di previsione per quest’anno è stato parzialmente bilanciato da un miglioramento delle previsioni di ripresa per il 2021; Ign avverte però che l’entità di tale ripresa è dubbia, anche a causa dell’incertezza relativa al decorso della pandemia di coronavirus. (Fim)