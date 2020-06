Regno Unito-Italia: colloquio telefonico tra Raab e Di Maio su Cop26 e Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il suo omologo italiano, Luigi Di Maio. Lo ha riferito lo stesso Raab tramite il suo profilo Twitter, sottolineando che il partenariato tra Regno Unito ed Italia durante la conferenza sui cambiamenti climatici Cop-26 sarà un'opportunità per entrambi i paesi per guidare una nuova economia sostenibile. Il capo della diplomazia di Londra ha scritto di aver discusso con il suo omologo italiano anche dell'importanza del rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà e l'autonomia dei cittadini di Hong Kong in merito agli ultimi sviluppi con la Cina.(Rel)