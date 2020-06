Francia: cala del 3,3 per cento il tasso di disoccupazione nella categoria A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

A maggio il tasso di disoccupazione in Francia è calato del 3,3 per cento, l'equivalente di 150 mila persone in meno inscritte nella categoria A, che include persone senza un lavoro. È quanto emerge dalle stime del Pole Emploi, l'agenzia di collocamento francese, e del ministero del Lavoro. L'abbassamento è dovuto al ritorno di molti lavoratori verso le categorie B e C, che prevedono un'attività ridotta, con l'uscita dalla quarantena. Dopo l'aumento della disoccupazione del 22, 6 per cento ad aprile e del 7,1 per cento a marzo, il numero totale di persone inserite nella categoria A si attesta a 4,426 milioni. Complessivamente il numero di richiedenti lavoro inscritti nelle categorie A, B e C è aumentato dell'1 per cento, con 6,125 milioni di persone in più.