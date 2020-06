Droga: nasconde cocaina dietro quadro, arresto portinaio nel Milanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il custode di uno stabile a Cinisello Balsamo, comune dell'hinterland milanese, è stato arrestato dalla polizia per spaccio dopo che gli agenti della squadra Mobile durante la perquisizione hanno trovato e sequestrato 15 grammi di cocaina nascosti dietro a un quadro. In una scatola sopra l'armadio sono stati trovati un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il portinaio, pregiudicato di 46 anni, è stato processato per direttissima. Nella serata di ieri, invece, gli agenti hanno arrestato un cittadino di 42 anni originario del Gambia, in zona Isola. I poliziotti sono stati avvicinati dall'uomo che ha cercato di vendere loro della cocaina. Quando ha capito che erano agenti in borghese ha cercato di disfarsi di alcune dosi che aveva in tasca ma è stato bloccato e arrestato. (com)