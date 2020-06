Nord Macedonia: coronavirus, da domani ingressi consentiti senza obbligo di test (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 30 maggio il presidente macedone, Stevo Pendarovski, ha firmato il quarto stato d'emergenza proclamato nel paese a causa della pandemia. Lo stato d'emergenza è terminato dopo due settimane, a differenza dei tre precedenti che avevano una durata di 30 giorni. Lo scorso 18 marzo il presidente macedone ha firmato il primo provvedimento per l'introduzione nel paese dello stato d'emergenza a causa del coronavirus. "Questa decisione è per la tutela della salute dei cittadini. Le elezioni dovranno essere rinviate e tutte le analisi e i dibattiti dovrebbero essere messi da parte", ha detto allora Pendarovski in conferenza stampa. La pandemia e il conseguente stato d'emergenza hanno portato allo slittamento delle elezioni parlamentari previste inizialmente il 12 aprile. Il voto per il rinnovo del parlamento si terrà ora il 15 luglio dalle 7 del mattino alle 9 di sera in condizioni di sicurezza contro la diffusione del coronavirus, con un maggior numero di postazioni e la presenza di operatori sanitari nei seggi. (segue) (Seb)