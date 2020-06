Nord Macedonia: coronavirus, da domani ingressi consentiti senza obbligo di test (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini macedoni in autoisolamento a causa del Covid-19 potranno votare il 13 luglio anziché il 15 dello stesso mese, come invece previsto per il resto della popolazione. E' quanto stabilito dalla Commissione elettorale centrale della Macedonia del Nord secondo quanto riporta la stampa locale. Le persone considerate parte delle categorie più fragili, come anziani o malati cronici, potranno votare il 14 luglio evitando così possibili assembramenti. I tre giorni di voto saranno preceduti da una campagna elettorale che ha preso l'avvio il 24 giugno, secondo quanto prevedono i termini di legge. Il paese è attualmente guidato da un governo tecnico dopo le dimissioni di Zoran Zaev da primo ministro lo scorso 3 gennaio. (Seb)