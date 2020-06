Scuola: FI, Azzolina senza coraggio, su rientro in aula gioca a scaricabarile su presidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati di Forza Italia Stefano Mugnai ed Erica Mazzetti e la responsabile regionale dipartimento Istruzione di Forza Italia Toscana, Rita Pieri, affermano che "solo una persona che non conosce la scuola italiana e non ha neppure nessun interesse a conoscerla può pensare di liquidare l'inizio del nuovo anno scolastico con turnazioni assurde imposte ai ragazzi e ai docenti, con l'accorpamento di classi senza nessun criterio e con una riduzione della didattica con ore di 40 minuti prevedendo l'alternanza per i grandi tra lezioni in presenza e didattica a distanza (Dad). I dirigenti scolastici, prosegeguono in un anota congiunta, "secondo una delle tante assurdità del ministro, dovrebbero fare e gestire tutto ciò da soli. Queste decisioni imposte e decise all'improvviso dimostrano soltanto il pressappochismo di un ministero che come detto più volte sta attuando ad oggi solo una distruzione dell'istruzione. Tutto questo è una follia, siamo davanti a scelte che fanno giustamente reagire con forza tutto il settore della scuola ad ogni livello. Una domanda infatti nasce spontanea, ma i soldi per adeguare le strutture dove sono? Per la mole di lavoro richiesto per il nuovo anno scolastico i docenti dovrebbero essere raddoppiati numericamente ed invece cosa fa il ministro Azzolina? Attua tagli alle graduatorie provinciali. Tutto questo non ha una logica". (segue) (Com)