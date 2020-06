Scuola: FI, Azzolina senza coraggio, su rientro in aula gioca a scaricabarile su presidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se tutto viene lasciato in mano ai 'disperati' dirigenti - aggiungono - avremo situazioni di disuguaglianza inevitabilmente, poiché il territorio italiano con le Istituzioni scolastiche non è uguale da nord a sud, succederà pertanto come già è successo con la Dad. Sarà una tragedia greca, un bagno di lacrime per la scuola italiana. Poveri i nostri studenti con i loro appassionati docenti, mortificati ed ignorati. Infine per quanto riguarda il protocollo sanitario ci rendiamo conto che viene pure questo aspetto gettato in mano ai dirigenti scolastici? Come possono questi trovarsi a settembre a gestire innumerevoli novità senza un sostegno forte delle istituzioni nazionali? Vuole veramente il governo mandare allo sbando la scuola? Il premier Conte in tutto questo cosa fa, tace? Crede realmente il ministro Azzolina che la soluzione stia nel passare come si suol dire 'la patata bollente' ad altri, condannandoli al caos?". (segue) (Com)