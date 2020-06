Scuola: FI, Azzolina senza coraggio, su rientro in aula gioca a scaricabarile su presidi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Può un ministro pensare alla scuola riducendo il tutto a mascherine e distanza? Lo sa il ministro Azzolina che la scuola non è luogo di trasmissioni di nozioni ma è relazione tra i pari per crescere insieme, stimolati da docenti motivati che hanno il compito di incuriosire i propri studenti, in classi sicure e non in luoghi con caos totale dove si entra e si esce senza sapere da dove e quando? La scuola è una cosa seria, è luogo indispensabile per raggiungere i saperi e per crescere bene. Piero Calamandrei diceva che 'Trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere' ed allora cara Ministro, investa soldi seriamente e soprattutto almeno contribuisca a trovare le soluzioni per ripartire in modo serio e decoroso per il bene del nostro Paese. Ad oggi infatti la scuola si sente presa in giro. Nessuno la sta tutelando e proteggendo. Per questo Noi di Forza Italia vigileremo ad ogni livello Istituzionale, affinché la Scuola riprenda a settembre in modo adeguato", concludono gli esponenti azzurri. (Com)