Speciale difesa: ministro Spagna premia maggiore dell'Esercito italiano Galli

- Il ministro della Difesa spagnolo, Margarita Robles, ha presieduto la cerimonia di chiusura dell'anno accademico presso il Centro superiore di Studi per la Difesa nazionale (equivalente al Casd italiano), conferendo un diploma al maggiore dell'Esercito italiano, Piergiorgio Galli, classificatosi primo fra i 31 ufficiali stranieri che hanno concluso il corso di Stato maggiore interforze. Secondo quanto reso noto in un comunicato dall'ambasciata d'Italia a Madrid, alla cerimonia ha preso parte anche l'ambasciatore, Riccardo Guariglia, quale unico diplomatico straniero invitato, per conferire ulteriore rilievo ad un riconoscimento "che ha dato grande lustro al Paese ed alle Forze armate italiane". L'occasione d'incontro fra il capo della missione diplomatica italiana, il ministro Robles ed il capo di Stato maggiore della Difesa spagnola, il generale Villaroya Vilalta, a margine della cerimonia, ha consentito di sottolineare la sintonia fra Italia e Spagna e lo sforzo congiunto per la difesa dei valori condivisi, si legge in un passaggio della nota. (Spm)