Speciale difesa: Egitto, al Sisi tiene incontro di alto livello, focus su diga Gerd e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdul-Fattah al Sisi ha presieduto un incontro con il primo ministro Mustafa Madbouli ed i ministri della Difesa Mohamed Zaki, agli Affari esteri Sameh Shoukry all'irrigazione e le risorse idriche Mohamed Abdel-Atty, il ministro degli Interni Mahmoud Tawfik ed il capo dell'intelligence Abbas Kamel. Lo riferiscono i media locali. L'incontro ha visto anche la partecipazione dei ministri della Giustizia, delle Finanze e della Produzione militare. Al Sisi ha ascoltato una presentazione sugli sviluppi della Grande diga rinascimentale etiope (Gerd), chiedendo di continuare le azioni a tutti i livelli per mantenere i diritti idrici dell'Egitto "per il bene delle generazioni attuali e future", oltre ad adottare il percorso dei negoziati diplomatici, in particolare attraverso l'accelerazione delle consultazioni con il Sudan e i paesi membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Cae)