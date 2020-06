Speciale difesa: Coree, Seul e Washington sollecitano a rispetto accordi di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Corea del Sud, Jeong Kyeong-doo, e il segretario Usa, Mark Esper, hanno sollecitato la Corea del Nord a rispettare gli accordi distensivi sottoscritti nel 2018, e proseguire il processo di pace nella Penisola coreana, dopo settimane di rinnovate tensioni tra le due Coree. Lo riferisce la stampa di Seul, che riporta il comunicato congiunto diffuso dai due capi della Difesa in occasione del 70mo anniversario dell’inizio della Guerra di Corea (1950-1953). Jeong ed Esper hanno espresso la comune determinazione a sostenere gli sforzi diplomatici per giungere alla piena denuclearizzazione della Corea del Nord, ma anche l’impegno a garantire una solida postura difensiva combinata. “I leader (di Stati Uniti e Corea del Sud) esortano la Corea del Nord a tener fede agli impegni sottoscritti in accordi come la dichiarazione congiunta sottoscritta a Singapore al termine del Summit Corea del Nord-Usa e l’accordo militare inter-coreano del settembre 2019”, si legge nel comunicato congiunto. Il 70mo anniversario della Guerra di Corea giunge in un frangente di rinnovate tensioni tra Seul e Pyongyang, dopo la minaccia del Nord di reagire a campagne di volantinaggio ostili col ricorso alla forza militare. (Git)