Speciale difesa: Turchia, soldato ucciso nella provincia sud-orientale di Hakkari a causa di fuoco proveniente dall'Iran

- Un soldato turco è rimasto ucciso nella provincia di Hakkari, nel sud-est della Turchia, per fuoco proveniente dal confinante Iran. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero della Difesa turco, come riferisce il portale d'informazione "Ahval". Recep Durak stava conducendo una missione di ricognizione e sorveglianza presso la città di frontiera di Yuksekova quando è stato oggetto di colpi di arma da fuoco provenienti dall'Iran che hanno ferito anche altri due soldati. Il dicastero della Difesa non ha parlato di responsabili della vicenda. Quest'ultima - avvenuta in un'area della Turchia a prevalenza turca - è avvenuta in un contesto di attivismo di Ankara in Iraq contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan con due operazioni militari, "Artiglio d'aquila" e "Artiglio di tigre". (Tua)