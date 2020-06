Speciale difesa: Repubblica Ceca supervisionerà acquisto congiunto munizioni per gruppo Visegrad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi membri del gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria - V4) faranno acquisti congiunti di munizioni per armi di piccolo calibro. Lo hanno deciso i ministri della Difesa del V4 riuniti a Praga, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Ctk". Da parte sua la Repubblica Ceca, la cui presidenza del V4 scade a fine mese, supervisionerà il progetto, come ha confermato il ministro della Difesa ceco Lubomir Metnar. I ministri della Difesa del V4 hanno anche sottolineato l'importanza dei rispettivi eserciti durante la recente pandemia di coronavirus e che sarebbe un errore ridurre la spesa militare in relazione alle misure per attenuare il suo impatto economico. A tal proposito il ministro ungherese, Tibor Benko, ha dichiarato che "la posizione del governo ungherese è chiara: l'epidemia di coronavirus non avrà conseguenze sullo sviluppo dell'esercito". (Vap)