Speciale difesa: Francia, Senato chiede accelerazione lavori per nuova portaerei nucleare

- I senatori francesi della Commissione affari esteri hanno votato un rapporto in cui si chiede un'accelerazione del calendario previsto per la realizzazione della portaerei nucleare di nuova generazione. Secondo i parlamentari, il progetto necessita di 450 milioni di euro all'anno, l'equivalente dell'1,5 per cento del bilancio della Difesa. Nel rapporto approvato ieri sera si spiega che la futura portaerei dovrà essere del 30 per cento più grande di quella attuale, la Charles de Gaulle, per accogliere i nuovi aerei da combattimento che sostituiranno i caccia Rafale. La pista inoltre, dovrà avere una lunghezza di 300 metri, contro i 259 metri attuali. Il presidente Emmanuel Macron deciderà a inizio luglio le caratteristiche tecniche che dovrà avere la futura portaerei francese. (Frp)