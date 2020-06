Roma: Campidoglio, in corso pagamento 111 milioni di euro a creditori privilegiati Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in fase di avanzata esecuzione il pagamento dei creditori privilegiati di Atac per complessivi 111,5 milioni di euro, in attuazione del piano di concordato omologato a giugno dello scorso anno. I creditori, beneficiari dei pagamenti, sono circa 10.000 tra cui 9.000 dipendenti, professionisti, artigiani, cooperative, fisco, enti previdenziali e creditori ipotecari. Il pagamento è stato disposto dai Commissari Giudiziali Giorgio Lener, Giuseppe Sancetta e Luca Gratteri, che continuano a svolgere la funzione di vigilanza sull'esecuzione del concordato. Si legge in una nota del Campidoglio che aggiunge: "E' stato così rispettato il termine di un anno, stabilito dal decreto di omologa, nonostante la possibilità di rinviare il pagamento a dicembre, consentita dalle norme emanate per far fronte all'emergenza Covid-19. Nei quasi tre anni trascorsi dal deposito della domanda di concordato, gli obiettivi economici e finanziari indicati nel Piano, oggetto di costante monitoraggio, sono stati raggiunti e, in parte, addirittura superati prima dell'emergenza sanitaria: questo ha consentito di accantonare nel tempo, sul conto gestito dai Commissari, le risorse per soddisfare i creditori privilegiati. Il tempestivo pagamento dimostra, ancora una volta, l'attendibilità e sostenibilità del piano di concordato, rappresentandone un ulteriore fondamentale passo esecutivo, dopo quello compiuto con l'emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi, avvenuta alla fine del 2019". (segue) (Com)