Roma: Campidoglio, in corso pagamento 111 milioni di euro a creditori privilegiati Atac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pagamento dei creditori privilegiati segue l'approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione di Atac, del progetto di bilancio 2019 che ha chiuso con un risultato economico positivo per circa 8 milioni di euro, "il miglior risultato di sempre nella storia della società". "Il pagamento nel rispetto dei tempi testimonia la solidità del piano di concordato. Un percorso in cui abbiamo sempre creduto a tutela di Atac, di migliaia di posti di lavoro e del servizio di trasporto pubblico. Tra i creditori ci sono anche dipendenti dell'azienda, artigiani, piccole imprese. In un colpo solo abbiamo risanato Atac e stiamo ripagando vecchi debiti. Un ottimo risultato raggiunto in un periodo di emergenza", ha commentato il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Inizio il mio mandato con un atto che è prova della solidità del percorso di ristrutturazione aziendale e del miglioramento di Atac che mi sono impegnato a proseguire. Un sentito grazie ai Commissari, al Consiglio di Amministrazione che mi ha preceduto e a tutte le donne e gli uomini di Atac che hanno consentito di raggiungere questo notevole traguardo che permette di guardare oltre l'emergenza Covid con maggiore fiducia. Il pagamento dei creditori privilegiati è un evento importante anche perché ci consente di restituire alla città oltre 110 milioni di euro in un momento in cui c'è bisogno di nuove risorse per rilanciare la nostra economia. Atac, se messa in condizioni di lavorare, è capace di diventare un asset strategico di questa città", ha aggiunto il presidente di Atac Giovanni Mottura. (Com)