Egitto: ministro dell'Irrigazione, siamo il paese arido più grande al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto è il paese arido più grande al mondo e dipende dal Nilo per il 95 per cento delle risorse idriche. Lo ha dichiarato il ministro egiziano dell'Irrigazione, Muhammad Abdel Atty, in un'intervista all'emittente televisiva "Mbc". Il ministro ha affermato che "qualsiasi volume d'acqua incanalato nel bacino della Grande diga etiope delle rinascita (Gerd) ridurrà la quota idrica dell'Egitto", aggiungeno che non si è ancora al punto di raggiungere un accordo né sulle questioni legali né su quelle tecniche e che "qualunche accordo si trovi su un aspetto durante i negoziati con l'Etiopia verrà cambiato da Addis Abeba nella sessione successiva". Abdel Atty ha concluso ribadendo la solidità dei rapporti tra Egitto ed Etiopia e preannunciando cordialità e sviluppi in direzione del buon vicinato nel breve periodo. (Cae)