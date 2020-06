Fase 3: presidente Anci regionali, Comuni motore della ripresa, interlocuzione avviata con governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicario Anci Roberto Pella ha poi ribadito la sua soddisfazione per la decisione assunta ieri dalla conferenza Stato Città che ha incrementato l'indennità riconosciuta agli amministratori dei centri con popolazione fino a tremila abitanti. Si tratta di "un grande risultato ottenuto dall'Anci e dai sindaci dopo una storica battaglia che finalmente giunge al proprio coronamento", ha affermato. Durante la riunione molti sindaci – tra loro il presidente di Anci Emilia Romagna e sindaco di Rimini Andrea Gnassi, e il presidente di Anci Liguria e sindaco di Genova, Marco Bucci – hanno condiviso la necessità di rafforzare il ruolo propositivo dei Comuni in vista dell'arrivo delle risorse europee previste dal Recovery Fund. In questo senso le città dovrebbero dotarsi di piani operativi per intercettare al meglio le risorse in arrivo dall'Europa individuando un pacchetto di investimenti strategici per il Paese anche in ambito turistico. Al termine della riunione il coordinatore nazionale delle Anci Regionali Mangialardi ha convocato una nuova riunione della conferenza dei presidenti per giovedì 9 luglio: al centro della discussione i temi legati ai temi della salute e dei servizi socio sanitari nei Comuni e la presentazione dell'accordo di programma tra l'Anci e Federsanità. (Com)