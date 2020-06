Pd: programma per rinascita industriale, transizione ambientale e digitale e rafforzamento imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emanuele Felice, responsabile Economia della segreteria Pd a proposito del documento elaborato dal partito 'Ripartiamo, Italia. Per una nuova politica industriale', afferma: "Quando è esplosa la crisi del Covid, noi eravamo il Paese che cresceva meno di tutto il mondo avanzato. Ora siamo entrati in un’epoca nuova: pur fra mille difficoltà l’Europa è cambiata, sta cambiando, e dobbiamo farlo anche noi. Non possiamo perdere questa occasione. Il Partito democratico - prosegue Felice - ha elaborato un programma per la rinascita industriale dell’Italia, che per la prima volta affronta in modo organico i mali storici del nostro Paese, per invertire finalmente la rotta del declino: l’innovazione, la digitalizzazione delle imprese; la transizione ambientale, anche come grande occasione di sviluppo; incentivi per le fusioni e la patrimonializzazione, per aiutare le nostre aziende a crescere; misure per favorire gli investimenti in Italia e le startup, per trasformare il Mezzogiorno in una grande opportunità, per rafforzare il nostro sistema di ricerca e le ricadute sulle piccole e medie imprese". (segue) (Com)